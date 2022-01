Unruhen in Kasachstan ohne Folgen für HeidelbergCement-Werke

Die Verantwortlichen von HeidelbergCement haben in den vergangenen Tagen mit Sorge nach Kasachstan geschaut. Der Heidelberger Baustoff-Hersteller betreibt dort drei Zementwerke. In Kasachstan kamen bei Protesten gegen die Staatsführung bis Dienstag über 160 Menschen ums Leben. 1.200 Beschäftigte arbeiten in den drei kasachischen HeidelbergCement-Werken. Es habe aber während der Unruhen in dem Land weder Probleme mit der Stromversorgung oder der Logistik gegeben, noch seien die Mitarbeiter in Gefahr gewesen, so ein HeidelbergCement-Sprecher auf SWR-Anfrage. Alle Anlagen liefen demnach störungsfrei, nur das Internet funktionierte in Kasachstan eine Woche lang nicht. Dadurch konnten vor Ort keine Bestellungen online entgegengenommen werden. In Kasachstan war Unmut über gestiegene Treibstoffpreise in Proteste gegen die Staatsführung umgeschlagen.