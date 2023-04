Auto stößt in Heidelberg mit Feuerwehr-Einsatzfahrzeug zusammen

Eine Autofahrerin ist am Freitagnachmittag in Heidelberg-Kirchheim mit ihrem Wagen frontal mit einem Feuerwehr-Einsatzfahrzeug zusammengestoßen. Die Frau erlitt einen Schock.

Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuerwehrfahrzeug Teil eines Löschzugs mit zwei weiteren Einsatzfahrzeugen gewesen. Der Löschzug sei unterwegs zu einem Einsatz gewesen. Alle drei Fahrzeuge hatten demnach Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

Als zwei Einsatzfahrzeuge eine Kreuzung bereits passiert hatten, krachte ein Mercedes frontal in das dritte Einsatzfahrzeug. Warum die Frau das Feuerwehrfahrzeug übersah, ist laut Polizei unklar.

Auto kracht in Heidelberg in Feuerwehreinsatzfahrzeug. Schaden an beiden Fahrzeugen: Laut Polizei rund 60.000 Euro

Hoher Schaden an Feuerwehrfahrzeug und Mercedes

Die Frau erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Am Feuerwehrfahrzeug entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Am Mercedes der Frau wurde ein Totalschaden in Höhe von 40.000 Euro festgestellt. Die Speyerer Straße in Heidelberg-Kirchheim musste zur Unfallaufnahme stadteinwärts für etwa eine Stunde gesperrt werden. Wohin der Löschzug der Feuerwehr unterwegs gewesen war, konnte die Polizei am Samstagmorgen nicht sagen. Es habe sich aber um keinen größeren Brandfall gehandelt, so ein Sprecher.