In Heidelberg wird noch darüber diskutiert wird, ob das Ankunftszentrum für Geflüchtete aus dem Patrick-Henry-Village an den Standort Wolfsgärten verlegt werden soll oder nicht. Das Innenministerium geht davon aus, dass es so kommt. Allerdings reicht die Kapazität dort nicht aus, teilte das Ministerium jetzt mit. Am umstrittenen Standort Wolfsgärten, über den vermutlich noch in einem Bürgerentscheid abgestimmt wird, könnten 2.000 Flüchtlinge untergebracht werden. Das ist aber nicht genug, heißt es im Ministerium. Nötig seien für die „Idealplanung“ weitere 1.500 Plätze in der Nähe zum Ankunftszentrum und außerhalb der Heidelberger Gemarkung. Darüber führe man Gespräche mit den Nachbarkommunen im Rhein-Neckar-Kreis und mit der Stadt Mannheim, erklärte ein Amtsleiter des Ministeriums bei einer Hauptausschuss-Sitzung in Heidelberg. Unter anderem betreibt das Land derzeit eine kleinere Erstaufnahmeeinrichtung in Schwetzingen. Der Standort Patrick-Henry-Village hat aus Sicht der Stadt Heidelberg keine Zukunft, weil dort ein neuer Stadtteil entstehen soll.