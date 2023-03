Busnetz in Heidelberg soll flexibler werden

In Heidelberg sollen ab dem nächsten Jahr sogenannte On-Demand-Verkehre als Ergänzung zum bestehenden Busnetz eingeführt werden. Sie sollen längere Wege zu Haltestellen ersparen.

In Heidelberg soll der Busverkehr in den Stadtteilen Ziegelhausen, Schlierbach und Rohrbach flexibler werden. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) bietet dazu den flexiblen, individuellen Personen-Shuttle - kurz Fips - an. Dieser verspricht Fahrten von der Haltestelle bis fast vor die Haustür. Dabei werden die Fahrtwünsche mehrerer Fahrgäste mit ähnlichen Strecken oder Zielen per App gebündelt.

FIPS bringt zusätzliche Kosten

Allerdings hat das seinen Preis für die Stadt Heidelberg. Für die Einführung in Ziegelhausen und Schlierbach entstehen laut Stadt zusätzliche Kosten von 790.000 Euro für 2024 und '25. Und weitere 700.000 Euro für Rohrbach. Am Donnerstag beschäftigt sich der Bezirksbeirat Schlierbach damit. Eine endgültige Entscheidung, ob Heidelberg das macht, soll der Gemeinderat am 29. Juni treffen.