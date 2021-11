Stadt will mehr Impfangebote machen

Die Stadt Heidelberg will weitere Impfangebote machen. Geplant sind unter anderem zentral gelegene Angebote in der Innenstadt, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem wolle man Räume und Ausstattung in den Stadtteilen bereitstellen, die von lokalen Ärztinnen und Ärzten für Impfaktionen genutzt werden können. Ihnen gelte auch der Dank der Stadt: sie würden den Betrieb der neuen Angebote maßgeblich mitermöglichen. Daneben stehe die Stadt in engem Austausch mit dem Rhein-Neckar-Kreis, um über die von dort betreuten mobilen Impfteams des Landes Impfmöglichkeiten im Stadtgebiet anzubieten, heißt es weiter. Eine Reaktivierung des geschlossenen Kreisimpfzentrums im Stadtteil Pfaffengrund sei von Seiten des Landes nicht geplant.