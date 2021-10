Dieses Jahr soll es in Heidelberg wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Wie die Stadt mitteilte, laufen bereits die Planungen dafür. Grundlage sei ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept, hieß es. Der Weihnachtsmarkt 2020 war wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Beginn in diesem Jahr soll bereits am 18. November sein, am Totensonntag soll der Markt dann geschlossen bleiben.