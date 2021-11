Weihnachtsmarkt startet

In Heidelberg beginnt der Weihnachtsmarkt in der Altstadt - unter Einhaltung der 2G-Regel. Wie immer erstreckt sich der Heidelberger Weihnachtsmarkt über die gesamte Altstadt und damit über sechs Plätze. Für vier dieser Plätze gilt die 2G-regel - nämlich für den Universitätsplatz, den Marktplatz, den Kornmarkt und den Karlsplatz. Besucher müssen dort einen Geimpft- oder Genesenen-Nachweis zeigen und bekommen dann ein Bändchen, das für die gesamte Dauer des Weihnachtsmarkts gültig ist, also bis zum 22.Dezember. Ausnahmen von der 2G-Regel gelten für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre mit Schülerausweis und für Personen, die sich nachweislich nicht impfen lassen können. Mit dem Start des Weihnachtsmarkts hat die Stadt außerdem an drei Standorten versenkbare Poller errichtet. Sie sollen für mehr Sicherheit sorgen.