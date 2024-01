Ferngesteuerte Operation: Uni Heidelberg blickt in die Zukunft

In Heidelberg ist eine vollständig ferngesteuerte Operation live aus China übertragen worden. Beim Fachkongress "Semi-Live" schauen Mediziner in die OP-Zukunft.

Mediziner haben in Heidelberger einen Arzt in Peking (China) beobachtet, der den Prostata-Tumor eines Patienten im fast 3.000 Kilometer entfernten Sanya (China) operiert hat. Dafür nutzte er eine Fernsteuerung und die Hilfe eines Operations-Roboters. In Heidelberg verfolgten knapp 100 Ärzte der Urologie die Operation live.

Fachkongress "Semi-Live" in Heidelberg

Zum Fachkongess "Semi-Live" sind rund 260 Mediziner zusammengekommen, um sich über die neusten chirurgischen Techniken auszutauschen und voneinander zu lernen.

Die sogenannte Teleoperation sei aktuell noch nicht in der gängigen Praxis angekommen, so der ärztliche Direktor der Urologischen Klinik Heidelberg Markus Hohenfellner. Zurzeit werde die Operationstechnik vor allem in China eingesetzt. Für Hohenfellner steht aber fest, dass diese Technik in den kommenden Jahren auch in Europa und Deutschland eingesetzt wird.

Verbesserte Versorgung in abgelegenen Gebieten

In der Praxis werde es wohl so sein, dass in Deutschland weiterhin die meisten Operationen vor Ort stattfinden werden, so Hohenfellner gegenüber dem SWR. Allerdings könne es in Zukunft sinnvoll sein, durch Operationen aus Ländern mit guter medizinischer Versorgung (beispielsweise Deutschland), Eingriffe in abgelegenen Gebieten durchzuführen.

Operations-Robotik bereits gängige Praxis

Operations-Roboter werden in der urologischen Chirurgie bereits flächendeckend eingesetzt, erklärt die Oberärztin Magdalena Görtz. Der Vorteil sei, dass die Roboter sehr präzise operieren könnten. Für einen geschulten Facharzt sei eine ferngesteuerte Operation somit keine große Umstellung. Die Steuerung unterscheide sich nicht weiter von der bereits bestehenden Praxis mit Operations-Robotern.

Ferngesteuerte Tele-Operation live nach Heidelberg übertragen. SWR

Die Fachmesse "Semi-Live" gibt es seit 2015 und wurde vom Ärztlichen Direktor der Urologischen Klinik Heidelberg Markus Hohenfellner ins Leben gerufen. Sie dient vor allem dem medizinischen Austausch und soll zur Vernetzung internationaler Fachkräfte beitragen.