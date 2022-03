Die Stadt Heidelberg erwartet in den kommenden Tagen vermehrt Geflüchtete aus der Ukraine. Bemerkbar mache sich das an den steigenden Zugängen bei Einrichtungen des Landes, hieß es in einer Mitteilung. Steigend ist aber auch die Zahl derer, die auf direktem Weg bei Verwandten oder Bekannten Unterkunft finden. Neben Geldspenden an die großen Hilfsorganisationen wird weiter am dringlichsten längerfristig nutzbarer Wohnraum benötigt. Wer den anbieten möchte, kann sich beim Heidelberger Flüchtlingsbeauftragten melden.