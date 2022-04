Heike Springhart jetzt erste Landesbischöfin

Die erste Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Heike Springhart, ist am Sonntag mit einem Festgottesdienst offiziell in ihr Amt eingeführt worden. In dem Gottesdienst wurde auch ihr Vorgänger, Jochen Cornelius-Bundschuh in den Ruhestand verabschiedet. Die feierliche Übergabe des Amtskreuzes durch Synodalpräsident Axel Wermke fand im Beisein von mehr als 500 Gästen in der Stadtkirche Karlsruhe statt und wurde auch im SWR-Fernsehen live übertragen. Die Evangelische Landeskirche in Baden hat 1,06 Millionen Mitglieder von Wertheim im Norden bis Konstanz am Bodensee.