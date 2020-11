Die Stadt Heidelberg will in der Bahnstadt-Grundschule den Einsatz von Luftfiltergeräten testen. Die Geräte sollen in sechs Klassen eingesetzt werden, in denen Kinder mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung unterrichtet werden, teilte die Stadt mit. Die Initiative dazu sei vom Elternbeirat gekommen, der sich auch an den Beschaffungskosten beteiligen wolle. Die Geräte sollen neben dem regelmäßigen Lüften die Ausbreitung des Coronavirus erschweren.