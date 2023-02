Hilfe aus Heidelberg für die Menschen im Erdbebengebiet in Nordsyrien: Imbissbesitzer Mahmoud Jijo spendet die Einnahmen für seine alte Heimat. Die Kunden stehen Schlange.

Der Heidelberger Imbissbetreiber Mahmoud Jijo hat eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in seiner früherer Heimat Nordsyrien gestartet. Die Kunden stehen Schlange vor seinem Imbiss.

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist vor allem in Nordsyrien eine Katastrophe in der Katastrophe. Es trifft die Ärmsten der Armen mitten im Bürgerkrieg. Hilfe kam bisher kaum an, auch weil der syrische Machthaber Assad dies nicht zuließ. Mahmoud Jijo kommt aus Nordsyrien.

Er lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Vor rund 20 Jahren hat er in Heidelberg seinen ersten Imbiss mit syrischen Speisen eröffnet. Auch er möchte helfen. Deshalb spendet er die Einnahmen der letzten Tage an die Erdbebenopfer.

Kunden geben viel Trinkgeld

Die Aktion komme bei den Kunden sehr gut an, sagt der Imbissbesitzer Mahmoud Jijo. Die Kundinnen und Kunden würden derzeit sehr großzügig Trinkgeld geben. Um die Mittagszeit stehen die Menschen bis fast auf den Bürgersteig vor dem Imbiss.

"Für mein Essen musste ich sechs Euro zahlen. Heute habe ich auf zehn Euro aufgerundet und vier Euro Trinkgeld gegeben für den guten Zweck."

Der Erlös mehrerer Tageseinnahmen des Syrischen Imbiss "Mahmoud´s" in Heidelberg geht an die Erdbebenopfer in Nordsyrien. SWR

Keine Familienmitglieder betroffen, aber viele Bekannte sind tot

Zum Glück sind keine Familienmitglieder bei dem Erdbeben ums Leben gekommen, sagt Mahmoud Jijo, aber viele Bekannte. Alleine in der Stadt Afrin bei Aleppo sei eine ganze Familie mit 30 Familienmitgliedern unter den Trümmern verschüttet worden. Keiner habe überlebt.

Täglicher Kontakt ins Erdbebengebiet

Jeden Tag spricht Mahmoud Jijo mit seinem Neffen Omar Jijo über Laptop oder Handy, auch mit Videobild. So bekommt Mahmoud einen direkten Einblick in das Erdbebengebiet. Omar ist zurzeit in Afrin. Dort seien die Überlebenden in einer Art Halle als Notunterkunft untergebracht. Bis zu 500 Menschen leben dort derzeit. Sie haben alles verloren, berichtet Omar.

Syrischer Imbissbesitzer Mahmoud Jijo aus Heidelberg spricht per Video-Telefonie mit seinem Neffen Omar Jijo in der Stadt Afrin in Nordsyrien. SWR

"Es fehlt vor allem an Essen. Und die Menschen frieren. Es sind Minusgrade derzeit. (....) Besonders die Kinder sind betroffen. Viele sind traumatisiert. Psychologische Hilfe oder Unterstützung gibt es keine. (...) Jeder ist auf sich selbst gestellt."

Wenn die Aktion weiter gut läuft, wird weiter gesammelt

Wie viel Geld bei seiner Spendenaktion zusammenkommt wird, kann Mahmoud Jijo noch nicht sagen. Was er aber sagen kann, dass die Aktion sehr gut läuft. Seine Kundschaft sei sehr mitfühlend. Viele sprechen ihn an, so Mahmoud Jijo. Fragen, ob seine Familienmitglieder in der Heimat betroffen seien. Das gebe ihm viel Kraft. Deshalb möchte er die Spendenatkion gerne weiterführen.

Eine Flucht ist nicht mehr möglich

Die Menschen in Nordsyrien treffe es besonders hart, sagt er. Viele seien dorthin geflüchtet - aus Angst vor dem Assad Regime. Eine erneute Flucht aus der Region sei fast unmöglich, sagt Mahmoud. Auch nicht in die Türkei. Die Menschen in Nordsyrien können nirgendwo hin. Sie stecken in einer Sackgasse.

