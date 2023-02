Siegerwohnheim spart 20 Prozent mehr als andere

per Mail teilen

15 Wohnheime und rund 1.000 Studierende haben am Energiesparwettbewerb des Heidelberger Studierendenwerks teilgenommen. Am Freitag wurden die Sieger verkündet.

Drei Monate lang hieß es für die Studierenden in den Wohnheimensiedlungen des Studierendenwerkes am Holbeinring und im Neuenheimer Feld: Fenster zu, Heizung runter drehen, Licht aus. Das Wohnheim, das von Anfang November bis Ende Januar am meisten Energie gespart hat, soll eine Wohnheimparty spendiert bekommen.

Beide Wohnheimkomplexe des Heidelberger Studierendenwerks haben jeweils ihren eigenen Sieger, weil nur baugleiche Wohnheime gegeneinander antreten sollten: Jeweils einen Sieger beim Stromverbrauch und einen Sieger bei der Anzahl der gekippten Fenster.

In der Jury des Energiesparwettbewerbs saßen das Studierendenwerk, der BUND Heidelberg und die Stadtwerke Heidelberg. SWR

Sieger haben 20 Prozent weniger Strom verbraucht

Strom gespart haben alle. Die Siegerwohnheime im Holbeinring und im Neuenheimer Feld haben jedoch nochmal 20 Prozent weniger Strom verbraucht als ihre Konkurrenten. Auch bei der Anzahl der gekippten Fenster gab es in beiden Wohnheimsiedlungen Sieger. Insgesamt ging die Zahl der gekippten Fenster massiv zurück. So wurden vor allem Wärmeverluste minimiert.

"Uns ging es vor allem um einen Bewusstseinswandel bei den Studierenden. Und den kann man bei der Zahl der gekippten Fenster gut ablesen. Vorher waren oft den ganzen Tag lang Fenster gekippt, jetzt wird eher energiesparend kurz stoß gelüftet."

Wegen Corona war allerdings den Rückgang des Stromverbrauchs im Vergleich zum Vorjahr nicht vergleichbar. Denn während der Pandemie waren die Studierenden oft nicht in ihren Wohngemeinschaften in Heidelberg, sondern zuhause bei ihren Eltern.

BUND und Stadtwerke Heidelberg mit im Boot

Der BUND Heidelberg hatte die Idee für den Wettbewerb und unterstützte die Studenten inhaltlich mit wöchentlichen Tipps zum Sparen. Außerdem bildete der BUND Tutoren aus, die auch über den Wettbewerb hinaus ihre Kommilitonen auf Energiesparmöglichkeiten hinweisen. Bundesweit ist ein solches Umwelt-Tutorat einmalig. Die Stadtwerke Heidelberg unterstützten den Wettbewerb finanziell.