Stadt sponsert Obstbäume

Die Stadt Heidelberg verschenkt 500 Obstbäume an die Bürgerinnen und Bürger. Damit sollen das Stadtklima und die Artenvielfalt gefördert werden. Die Bäume sollen als zusätzlicher Lebensraum für Insekten und Vögel im Garten gepflanzt werden. Zur Auswahl stehen Birnbäume, Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Bei einigen der fünf teilnehmenden Gärtnereien gibt es laut Stadt auch Quitten- oder Mirabellenbäume. Oberbürgermeister Eckart Würzner sagte, Heidelberg wolle mit der Aktion die Stadt ökologisch aufwerten, die Biodiversität im Stadtgebiet und in den Heidelberger Gärten fördern und einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Die Bürger könnten dann in ein paar Jahren ihr eigenes regionales Obst im heimischen Garten ernten. Für die Aktion hat die Stadt 14.000 Euro zur Verfügung gestellt. Bis zum 12. November können sich Interessierte online um einen Obstbaum bewerben.