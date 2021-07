Wegen Ausschreitungen in den vergangenen Wochen setzte die Polizei am Wochenende eine Sperrstunde auf der Neckarwiese durch. In Mannheim wurden unterdessen zahlreiche Autoposer kontrolliert.

Die Heidelberger Polizei zieht eine positive Bilanz der Sperrstunde auf der Neckarwiese. Von Freitag auf Samstag sorgte das Wetter dafür, dass auf der Heidelberger Neckarwiese verhältnismäßig wenig los war. In der Altstadt hielten sich die meisten Besucherinnen und Besucher an das Alkoholverbot, so die Polizei.

Von der Neckarwiese in die Alststadt

Deutlich mehr Menschen kamen am Samstagabend auf der Neckarwiese zusammen. Die Polizei spricht von bis zu 1.000 Personen. Den Beamten gelang es aber, die Lage unter Kontrolle zu halten. Nur eine Gruppe von rund 200 Feiernden reagierte zunächst nicht auf die Lautsprecherdurchsagen und musste gezielt aufgefordert werden, die Wiese zu verlassen.

Auf der Heidelberger Neckarwiese gilt ab 21 Uhr ein Aufenthaltsverbot. Die Stadt will damit nach eigenen Angaben "Krawalltourismus" vermeiden. Seit dem Pfingstwochenende hatte es in der Stadt mehrfach Probleme mit aggressiven und randalierenden Jugendlichen gegeben.

Heidelberg: Treffpunkt einer überregionalen Krawallszene?

Feuerwerkskörper auf der Alten Brücke

In der Heidelberger Altstadt kam es am Wochenende vermehrt zu Ruhestörungen, vor allem auf der Alten Brücke. Dort hatten sich laut Polizei mehrere Gruppen versammelt, die mit Gegröle und lauter Musik auffielen. Unbekannte zündeten auf der Brücke Pyrotechnik. Verletzt wurde aber niemand. Gegen Mitternacht erteilte die Polizei einer größeren Gruppe am Heumarkt einen Platzverweis. Danach wurde es in der Altstadt ruhiger.

Polizei kontrolliert Autoposer

In Mannheim waren die Neckarwiese, der Alte Messplatz, die Rheinterrassen und der Jungbusch am Freitag- und Samstagabend laut Polizei gut besucht. Größere Vorfälle gab es nicht. Nur im Stadtteil Jungbusch gab es Ruhestörungen mit lauter Musik.

Außerdem haben Beamte verstärkt Autoposer kontrolliert. Vier Fahrzeuge wurden so getuned, dass die Polizei den Besitzern die Weiterfahrt untersagte. Sie müssen mit Bußgeldern rechnen.