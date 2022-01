Vorverkauf der Schlossfestspiele beginnt

Am Freitag beginnt der Vorverkauf für die Heidelberger Schlossfestspiele. Laut Theater der Stadt sind nur halb so viele Plätze verfügbar wie normalerweise. Bessert sich die Corona-Situation , dann soll das Platzangebot erweitert werden. Am Mittwoch wurde das Programm der Schlossfestspiele vorgestellt. Sie dauern vom 19. Juni bis zum 7. August. Einer der Höhepunkte ist „Shakespeare in Love“. Intendant Holger Schultze inszeniert die Bühnenversion der Oscar-prämierten Liebeskomödie. Ebenfalls neu das Märchenspiel "Die verzauberten Brüder". Im Dicken Turm gibt es erstmals Tanztheater und aus dem vergangenen Jahr wird die Operette "Im weißen Rössl" wieder aufgenommen.