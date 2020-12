Die Verantwortlichen der Stadt Heidelberg, des Rhein-Neckar-Kreises und des Uniklinikums fordern angesichts der hohen Corona-Zahlen einen harten Lockdown ab dem 19. Dezember. Dafür gibt es vor allem einen Grund.

"Unsere Kliniken in Stadt und in der Region sind am Limit", teilte der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) mit. Der gemeinsame Appell von Würzner, Stefan Dallinger (CDU), dem Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, und Ingo Autenrieth, Vorstandschef des Heidelberger Uniklinikums, richtet sich laut Stadt an die Bundes- und Landesregierung.

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) SWR Michaela Dymski

Auch wenn man in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis noch unter der 7-Tage-Inzidenz von 200 sei, würden die Plätze auf den Intensivstationen knapp, so Würzner. Es kämen gleich mehrere Probleme zusammen:

"Es kommen jeden Tag zu viele neue Patienten. Gleichzeitig können weitgehend genesene Patienten nicht in Pflegeheime verlegt werden, weil viele Häuser aufgrund von Corona-Ausbrüchen sie nicht aufnehmen können. Und es gibt vermehrt Infektionen auch bei den Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften. Es droht eine Überlastung unseres Klinik-Systems." Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos)

Ohne harten Lockdown entstünden Situationen, "die niemand erleben möchte"

Man könne dieser Entwicklung nicht noch 16 Tage lang zusehen. Wenn es keinen harten Lockdown vor Weihnachten gebe, so Würzner, "dann überlassen wir die weitere Entwicklung dem Virus." Damit sei das öffentliche Leben für weitaus längere Zeit lahmgelegt und sorge für Situationen in und vor den Krankenhäusern, "die niemand erleben möchte."

Corona-Sicherheitsvorkehrungen an Uniklinikum Heidelberg SWR

Forderung: Lockdown vom 19. Dezember bis 10. Januar

Die gemeinsame Forderung: Ab dem vierten Advents-Wochenende sollten Schulen, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte mit Ausnahme von Angeboten des täglichen Bedarfs für drei Wochen schließen, also bis zum Ende der Schulferien am 10. Januar.

Appell aus Heidelberg schließt sich Forderungen der Leopoldina an

Der gemeinsame Appell schließt sich damit dem Forderungskatalog der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina an und geht mit der Forderung nach Geschäftsschließungen ab dem 19. Dezember noch einen Schritt weiter.

"Die Lage ist ernst. Insbesondere der starke Anstieg der Fall- und Opferzahlen zeigt uns, dass wir dringend reagieren müssen", so Landrat Stefan Dallinger.

Chef des Uniklinikums Heidelberg: "Erreichen kritische Dimension"

Ingo Autenrieth, Vorstandschef des Uniklinikums Heidelberg teilte mit, es sei wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass auch das Universitätsklinikum Heidelberg an seine Kapazitätsgrenzen komme.

Ingo Autenrieth, Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Heidelberg picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Uwe Anspach/dpa

"Wenn die Zahl der schwer erkrankten Covid-Patienten, die eine langfristige intensive Behandlung benötigen, weiterhin ansteigt, dann erreichen wir eine kritische Dimension, auch was die Versorgung von Nicht-Covid-Patienten betrifft." Prof. Dr. Ingo Autenrieth, Vorstandsvorsitzender des Heidelberger Uniklinikums

Treffen in engstem Kreis an Weihnachten

Auch bei den Vorschlägen für die drei Weihnachtsfeiertage schließen sich Würzner, Dallinger und Authenrieth den Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften an: Gerade an diesen Tagen hätten Treffen mit den engsten Angehörigen und Bezugspersonen eine besonders große Bedeutung. Es sollten Treffen im engsten Kreis möglich sein.