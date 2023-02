Am Heidelberger Landgericht hat am Dienstag ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger begonnen. Er soll mit zwei Komplizen in Rauenberg zugeschlagen haben.

Der 25-jährige Angeklagte soll Teil einer Bande sein, die schon seit Jahren Geldautomaten sprengt. Mehr als 117.000 Euro erbeuteten die Täter unter anderem im September vor zwei Jahren in einer Volksbank-Filiale in Rauenberg bei Wiesloch. Es ist der erste Prozess dieser Art am Heidelberger Landgericht. Geldautomat in Rauenberg mit Gas gesprengt Bei der Tat vor zwei Jahren hatten sich drei Männer in Rauenberg Zutritt zum Vorraum der Bank verschafft. Sie hebelten den Geldautomaten mit einem Brecheisen auf, führten ein Stromkabel und einen Gasschlauch ein und brachten das Ganze zur Explosion. Zu sehen ist das Vorgehen auf Videoaufnahmen der Bank. Bei der Explosion wurde nicht nur der Schalterraum teilweise zerstört, auch im Bankinneren hinterließ die Explosion Spuren: Der Filialleiter hat als Zeuge berichtet, dass es verschobene Wände und Deckenteile gegeben hatte, genauso wie herausgerissene Lampen und Kabel. Kurz nach der Explosion sind die Täter dann wieder verschwunden. Überwachungskamera filmte Fluchtwagen der Täter Sie sollen mit einem gestohlenen und hochmotorisierten Auto aus den Niederlanden gekommen sein, das sie mit ebenfalls gestohlenen Kennzeichen versehen hatten. Weil die Überwachungskamera auch diesen Fluchtwagen aufgezeichnet hatte, konnte er später in einer Garage in den Niederlanden gefunden werden. Über DNA-Spuren im Wagen kam die Polizei auf die Spur des heute Angeklagten. Angeklagter bestreitet Vorwürfe Der bestritt vor Gericht, irgendetwas mit der Sprengung zu tun zu haben und wollte sich weder zu sich selbst noch zum Tatvorwurf äußern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 57.000 Euro, die Beute betrug rund 117.000 Euro. Von den beiden Komplizen fehlt jede Spur.