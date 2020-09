per Mail teilen

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag auf dem Heidelberger Marktplatz 30 Platzverweise erteilt. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, bei der eine Person verletzt wurde. Gegen ein Uhr wurden die Beamten auf eine Menschenmenge auf dem Markplatz aufmerksam. Es herrschte laut Polizei eine aggressive Grundstimmung. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten einige der Personen, die Polizei konnte sie aber aufhalten. Da die Stimmung immer aggressiver wurde, wurden 30 Platzverweise erteilt. Zwei Personen wurden festgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten weitere Straftaten, die in der Nacht in der Innenstadt begangen wurde, aufgeklärt werden, unter anderem zwei Körperverletzungen und eine Erpressung.