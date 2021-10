Kein Alkohol mehr nachts in Heidelberg?

per Mail teilen

Die Stadt Heidelberg will in der Altstadt ein nächtliches Alkohol-Verkaufsverbot durchsetzen. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner angekündigt. Rechtlich gibt es offenbar Hürden.

Heidelberg hat seit Monaten mit Gruppen von Feierlustigen zu kämpfen, oft verbunden mit Ruhestörungen und auch Krawall - sei es auf der Neckarwiese oder in der Altstadt. Nach Angaben der Stadt ziehen feiernde Gruppen wieder verstärkt in die Stadt, oft reichlich alkoholisiert. Allein der Bereich um die Alte Brücke musste in jüngster Zeit sieben Mal geräumt werden, heißt es.

Stein des Anstoßes: Feiernde in der Heidelberger Altstadt SWR

OB Würzner: "Probleme am späten Abend"

Nach Angaben von Oberbürgermeister Würzner (Parteilos) sei bis zehn, elf Uhr am Abend meist alles in Ordnung. Das ändere sich in der Folge dann deutlich.

"Der Alkoholkonsum ist auch durch das Nachkaufen in den Geschäften in der Altstadt so hoch, dass kommunaler Ordnungsdienst oder die Polizei kaum noch vernünftige Gespräche führen können."

Kein Alkohol, keine Lautsprecherboxen

Die Stadt strebt deshalb ein nächtliches Verkaufsverbot von Alkohol an. Auch ein Verbot von Lautsprecherboxen sei geplant. Dieses Verkaufsverbot sei rechtlich nicht einfach durchzusetzen, räumt Würzner ein. Es soll aber kein Konsumverbot von Alkohol geben.

Unter anderem hatte die Stadt bereits temporär nächtliche Aufenthaltsverbote auf der Neckarwiese umgesetzt, um die Probleme besser in den Griff zu bekommen.