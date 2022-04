Würzner will kostenlosen ÖPNV für Jugendliche

Das kostenlose Fahren mit Bus und Bahn in Heidelberg hat an den vier Samstagen zu einem Fahrgastzuwachs geführt. Deshalb will sich Oberbürgermeister Eckart Würzner für eine nächste Stufe des Projekts einsetzen. An den vier Samstagen in März und April habe es Zuwächse von durchschnittlich 15 Prozent gegeben, so Würzner. Das seien an jedem Gratis-Samstag etwa 10.000 Fahrgäste mehr. Solche Werte seien auf Dauer ein enormer Gewinn für den Klimaschutz. Deshalb will Würzner im Herbst die zweite Stufe des Modellprojekts zünden. Dann soll der ÖPNV für alle Jugendlichen kostenlos werden. Der bisherige Erfolg in Heidelberg sollte ein Signal für Bund und Land sein, sagte Würzner. Denn ohne deren finanzielle Unterstützung sei ein kostenloser ÖPNV nicht zu realisieren.