Heidelberg: Passantinnen retten Kleinkind aus heißem Auto

Zwei Frauen haben am Samstagnachmittag ein Kleinkind in Heidelberg-Wieblingen aus einem überhitzen Auto gerettet. Sie holten das Kind durch das geöffnete Schiebedach.

Am Samstagnachmittag haben zwei Passantinnen ein Kleinkind aus einem heißen Auto befreit. Wie die Polizei am Montag mitteilte, saß das kleine Mädchen alleine in dem schwarzen Kleinwagen. Das Auto stand in der prallen Sonne bei Temperaturen von mehr als 30 Grad an einer Ecke in Heidelberg-Wieblingen.

Heidelberg-Wieblingen: Zweijährige machte benommenen Eindruck

Eine der beiden Frauen war in der Nähe des Wagens unterwegs und bemerkte das Auto mit dem Kind auf der Rückbank. Das Kind machte laut Polizei einen benommen Eindruck. Alle Fenster waren geschlossen und die Hitze konnte durch das Sonnenschutznetz des geöffneten Schiebedachs nicht richtig entweichen.

Die Eltern des Kindes waren laut Polizei nicht in der Nähe, weshalb die 24-Jährige und eine weitere Passantin schnell reagierten. Sie befreiten das Kind, in dem sie das Gitter gewaltsam entfernten. Danach brachten sie die verschwitzte Zweijährige in den Schatten und gaben dem Kind etwas zu trinken. Die Polizei wurde verständigt. Ein Polizist sagte, es sei eine "sehr gefährliche Situation" gewesen.

Kind in heißem Auto: Polizei warnt vor Risiken

Die 26-jährige Mutter des Kindes kam etwa 20 Minuten später zu ihrem Auto zurück und zeigte gegenüber der Polizei vor Ort wenig Einsicht. Dem Mädchen ging es laut Polizei schnell wieder gut. Sie wurde von einer Notärztin untersucht. Gegen die Mutter des Kindes wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht erstattet. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Kinder und Tiere alleine im Auto zu lassen.