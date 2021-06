Weil der Corona-Inzidenzwert in Heidelberg drei Tage lang über 50 lag, nimmt die Stadt ab Freitag Lockerungen zurück. In Mannheim, Ludwigshafen und dem Rhein-Neckar-Kreis sind Verschärfungen bereits in Kraft getreten.

Nach Angaben der Stadt dürfen Teile des Einzelhandels ab Freitag nur noch "Click & Meet" anbieten - also den Warenverkauf nach vorheriger Terminabsprache mit den Kunden. Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten bleiben prinzipiell geöffnet, allerdings sind Besuche nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung oder Online-Buchung möglich. Das Überschreiten der kritischen Marke hat zur Folge, dass einige Lockerungsschritte wieder zurückgenommen werden müssen. Vom Landesgesundheitsamt wurden am 17. März 20 Neuinfektionen gemeldet. Eine weitere Person ist verstorben. Mehr auf https://t.co/wQ46tdBHtS. Sport teilweise möglich Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern ist im Freien erlaubt. Ansonsten darf kontaktarmer Sport auf Sportanlagen von maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten betrieben werden. Einzelne Lockerungen bleiben Einzelne Lockerungen gelten aber weiterhin. Buchhandlungen, Gärtnereien, Garten- und Baumärkte dürfen in Heidelberg nach wie vor öffnen. In den vergangenen Tagen hatten die Städte Mannheim, Ludwigshafen und der Rhein-Neckar-Kreis ihre Corona-Maßnahmen wegen gestiegener Fallzahlen verschärft. Aufruf zur Achtsamkeit Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt der Inzidenzwert derzeit unter 50. Dort rufen Einzelhandelsverbände und Landratsamt die Menschen dazu auf, in den kommenden Wochen besonders achtsam zu sein. Einen Rückfall in Schließungsszenarien könne sich der Handel nicht leisten.