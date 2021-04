per Mail teilen

Als erste Stadt in Baden-Württemberg darf Heidelberg die seit 24. April geltende bundesweite Notbremse wieder lockern. Nach Angaben der Stadt liegt der Corona-Inzidenzwert seit fünf Werktagen unter 100.

Ab dem 1. Mai greift in Heidelberg wieder ausschließlich die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Damit gibt es nach städtischen Angaben keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr. Außerdem dürfen sich zwei Haushalte mit maximal fünf erwachsenen Personen treffen.

Lockerungen bei Einzelhandel und Dienstleistungen

Gelockerte Regelungen gelten dann unter anderem auch für den Einzelhandel, für körpernahe Dienstleistungen und auch für die Schulen. Auch Galerien und Museen dürfen wieder öffnen. Deshalb findet zum Beispiel auch die neue Banksy-Ausstellung in der Halle 02 wie geplant statt. Die Bundes-Notbremse tritt wieder in Kraft, wenn die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt.

Neckar-Odenwald-Kreis zieht die Notbremse

Während es in Heidelberg Lockerungen gibt, gelten im Neckar-Odenwald-Kreis seit Freitag die Regelungen der bundesweiten Notbremse. Nach drei Tagen mit einer Inzidenz über 165 haben alle Schulen im Kreis auf Fernunterricht umgestellt. Nur für Abschlussklassen und Förderschulen gibt es laut Landratsamt weiterhin Präsenzunterricht.

Notbetreuung eingerichtet

Der Regelbetrieb in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege fällt aus. Genau wie in den Schulen wird aber auch dort eine Notbetreuung angeboten. Der allgemeine Präsenzbetrieb wird nach Aussage des Neckar-Odenwälder Gesundheitsamtes erst wieder möglich sein, sobald die Inzidenz im Kreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 165 liegt.