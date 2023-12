per Mail teilen

Der Jugendgemeinderat in Heidelberg wird ab Mittwoch neu gewählt. Marleen Martin (20) war zwei Jahre lang Mitglied. Sie möchte andere junge Menschen ermutigen, sich zu engagieren.

In Heidelberg wird ab Mittwoch der neue Jugendgemeinderat gewählt. Marleen Martin hat sich bei der letzten Wahl mit 18 Jahren wählen lassen. Jetzt, mit 20, scheidet sie aus, weil sie zu alt ist. In ihrer Zeit als Gemeinderätin hat sie einiges erreicht, sagt sie. Für sie waren die zwei Jahre eine wichtige Erfahrung. Ursprünglich wollte sie einfach herausfinden, wie ein Jugendgemeinderat arbeitet und was er bewirken kann.

Marleen Martin möchte junge Menschen ermutigen, sich politisch zu engagieren. Es sei ein total schönes Gefühl, wenn man das Ergebnis der eigenen Arbeit sieht, so Martin. Sie habe in den zwei Jahren wirklich etwas verändern können.

Jugendgemeinderat trifft sich alle sechs Wochen und berät Themen

Der Jugendgemeinderat in Heidelberg trifft sich alle sechs Wochen zur Sitzung. Zuvor werden die Punkte, die beraten werden sollen, auf einer Agenda festgehalten. Im Jugendgemeinderat werden die Themen diskutiert und es wird besprochen, welche Projekte man umsetzen will. Dafür hat der Jugendgemeinderat ein eigenes Budget, das der Heidelberger Gemeinderat bewilligt.

Der Jugendgemeinderat bei der konstituierenden Sitzung im Großen Rathaussaal 2022. Stadt Heidelberg/Peter Dorn

Wie ist der Jugendgemeinderat aufgebaut? Der Jugendgemeinderat in Heidelberg besteht immer aus 30 Mitgliedern. Zehn Mitglieder gehen dabei auf ein Gymnasium, zehn auf eine berufliche Schule und zehn auf eine Real- oder Hauptschule. Die Mitglieder sind zwischen 13 und 19 Jahre alt und werden alle zwei Jahre von den Heidelberger Jugendlichen gewählt. Die Jugendgemeinderatswahl 2023 findet vom 6. Dezember, 12 Uhr, bis zum 12. Dezember 2023, 12 Uhr statt.

Erfolg: Kostenfreie Hygieneartikel an Schulen

Ein Projekt, das für Marleen Martin in ihrer Amtszeit besonders wichtig war, ist die Einführung von kostenfreien Hygieneartikeln an drei Heidelberger Schulen. Das Projekt war eine Herzensangelegenheit des nun scheidenden Jugendgemeinderats. Mit ihrem Budget wurden drei Hygieneartikelspender am Bunsen-Gymnasium, der Willy-Hellpach-Schule und der Gregor-Mendel-Realschule finanziert. Die Spender enthalten kostenfreie Tampons oder Binden.

Jugendgemeinderat hat ständige Sitze in Ausschüssen

Der Jugendgemeinderat trifft sich einmal im Jahr mit dem „normalen“ Heidelberger Gemeinderat, um Themen zu besprechen und sich auszutauschen. Dabei werden vor allem Themen der Jugendlichen diskutiert, wie zum Beispiel die Hygieneartikelspender. Außerdem haben die Jugendlichen ständige Vertreter in mehreren Ausschüssen des Gemeinderats sitzen, zum Beispiel im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.

Wahl 2023 erstmals Online

Wählen können wahlberechtigte Jugendliche 2023 erstmals über das Smartphone oder am PC. Zur Wahl stehen 62 Kandidatinnen und Kandidaten im Alter zwischen 13 und 19 Jahren. Insgesamt 30 Sitze sind zu besetzen.

Der Jugendgemeinderat bringt die Sichtweise der Jugend auf bestimmte Projekte und Probleme der Stadt ins kommunalpolitische Geschehen ein: Eine Sichtweise, die der „Erwachsenen“-Gemeinderat so nicht hat.

Laut Stadt sind rund 9.000 junge Menschen wahlberechtigt. Voraussetzung ist, dass die Jugendlichen mindestens seit drei Monaten in Heidelberg leben. Alle Wahlberechtigten haben Post vom Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg mit persönlichen Log-in-Daten erhalten. Die Wahlplattform ist von Mittwoch, 6. Dezember, 12 Uhr, bis Dienstag, 12. Dezember 2023, 12 Uhr freigeschaltet.