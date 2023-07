Stadt Heidelberg informiert über Windpark Lammerskopf

per Mail teilen

Auf dem Lammerskopf zwischen Heidelberg und Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein Windpark entstehen. Die Stadt will Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch darüber informieren.

Das Land Baden Württemberg hat auf dem Lammerskopf eine 600 Hektar große Waldfläche für den Ausbau der Windkraft ausgeschrieben. Die Stadt möchte daraus einen Bürgerwindpark machen und informiert am Mittwochabend darüber. Die Infoveranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Steinbach-Halle in Heidelberg-Ziegelhausen.

Regionales Konsortium will Bürgerwindpark

Experten sollen den Bürgerinnen und Bürgern Fragen zu Natur- und Artenschutz, Auswirkungen auf den Menschen und technische Fragen erläutern. Zudem wird das regionale Konsortium, das einen Bürgerwindpark errichten möchte, zu Fragen Stellung nehmen. Es besteht unter anderem aus den Stadtwerken Heidelberg und den Energiegenossenschaften Starkenburg, Kraichgau und Heidelberg.

Land wollte kein Sonderverfahren

Das Konsortium soll dafür sorgen, dass Energieertrag und Wertschöpfung vor Ort bleiben. Deshalb hatte die Stadt bereits im Frühjahr angeregt, den Bürgerwindpark als Leuchtturmprojekt in einem Sonderverfahren ohne andere Bieter zum Zuge kommen zu lassen. Das hat das Land abgelehnt. Deshalb gibt das Konsortium am Mittwoch seine Bewerbung im regulären Bieterverfahren ab.