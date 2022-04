Hochwasser geht zurück

Das Hochwasser in der Region geht wieder zurück. Am Neckar war der Scheitelpunkt in der vergangenen Nacht erreicht worden. Inzwischen ist die B37 entlang des Neckars laut Polizei wieder frei befahrbar. Sie war teilweise überflutet, wegen Personalmangels konnten dort im Vorfeld keine Sandsäcke zum Schutz vor den Fluten gestapelt werden. Auch aus dem Neckar-Odenwald werden keine Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Hochwasser oder Sturmschäden gemeldet. Die starken Niederschläge in der Nacht von Freitag auf Samstag hatten vor allem kleineren Flüssen und Bäche im Odenwald über die Ufer treten lassen. Außerdem hatte der schwere Nassschnee zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Ab Sonntag beruhigt sich die Wetterlage langsam. Anfang der Woche werden in der Rhein-Neckar-Region bereits wieder bis zu 20 Grad erwartet.