Stadt Heidelberg hisst bunte Transgender-Fahnen und setzt Zeichen

Am Internationalen "Transgender Day of Visibilty" will die Stadt Heidelberg ein Zeichen zur Sichtbarkeit von Trans-Personen setzen. Am Rathaus werden bunte Fahnen gehisst.

An den Fahnenmasten auf dem Marktplatz und dem Kornmarkt rund um das Rathaus in der Heidelberger Altstadt werden am Freitag unterschiedliche Flaggen wehen. Grund ist der internationale "Transgender Day of Visibilty", an dem die Stadt Heidelberg nach eigenen Angaben sich beteiligen möchte. Er findet immer am 31. März statt und möchte für die Diskriminierung von Transgender-Personen sensibilisieren. Unterschiedliche Flaggen für die unterschiedlichen Gruppierungen Eine der Flaggen ist eine hellblau, rosa und weiß gestreifte. Sie steht für die Trans-Community - also für Menschen, deren Geschlecht nicht dem entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Daneben wird auch die klassische Regenbogenflagge gehisst - und eine Kombination aus beiden, die "Inter-Inklusive Pride-Flagge". Sie steht symbolisch auch für intersexuelle Menschen. Heidelberg ist seit 2020 Mitglied im Netzwerk der "Regenbogenstädte", die sich der Akzeptanz für Menschen aller sexuellen Orientierungen und Identitäten verpflichten.