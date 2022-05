per Mail teilen

Wegen sinkender Corona-Fallzahlen hebt Heidelberg von Samstag an seine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen auf. Die Stadt lag am Freitag mit einer Inzidenz von 355 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter den Grenzwert von 500 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Das hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, mitgeteilt. Im Neckar-Odenwald-Kreis hingegen gelten seit Donnerstag wieder Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte.