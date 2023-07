In Heidelberg sind zwei junge Männer festgenommen worden, die am Wochenende eine 17-jährige vergewaltigt haben sollen. Die 18 und 19 Jahre alten Männer sitzen in Untersuchungshaft.

In der Kurfürsten-Anlage in Heidelberg ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht zum Samstag eine 17-Jährige vergewaltigt worden. Am Dienstag nahmen die Ermittler zwei Tatverdächtige fest. Am Donnerstag erließ das Amtsgericht Heidelberg dann Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung. Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelt es sich um Bewohner des Ankunftszentrums im Patrick-Henry-Village.

Haftbefehle wegen gemeinschafttlicher Vergewaltigung

Die beiden jungen Männer sollen die 17-jährige gegen 1 Uhr morgens in der Kurfürsten-Anlage angesprochen haben. Sie wies die beiden ab und lief weiter. Daraufhin seien die Männer ihr auf ihren Fahrrädern gefolgt, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die junge Frau versuchte, zu fliehen und sich zu verstecken. Die jungen Männer hätten sie aber eingeholt, zu Boden gestoßen und festgehalten. Dann sollen sie die 17-Jährige gegen deren heftigen Widerstand vergewaltigt haben. Sie konnte entkommen und am Heidelberger Hauptbahnhof Hilfe rufen. Die Tatverdächtigen konnten ermittelt und am Dienstag im Ankunftszentrum für Flüchtlinge festgenommen werden. Beide wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.