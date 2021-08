In Heidelberg werden am Samstag gleich zwei neue Treffpunkte für Jugendliche eröffnet: Eine Eventfläche am Tiergarten-Schwimmbad mit dem Namen "feierbad 21" und die Ochsenkopfwiese. Das Angebot ist nach den Diskussionen um Lärm und Randale auf der Neckarwiese entstanden. Der Heidelberger Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp begrüßt das Engagement von Oberbürgermeister Eckart Würzner und der Jugendvertreter. In nur zwei Wochen waren die neuen Party-Zonen entstanden, um den Jugendlichen das Feiern unter freienm Himmel zu ermöglichen