Ein Sommerabend in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt: Für viele Kneipenbesucher heißt das auch: Ein Abend in der Rauchwolke - denn viele Besucher von Restaurants, Cafés und Bars greifen gerne und häufig zur Zigarette. Zum Ärger vieler Nichtraucher. Von ihnen wünschen sich einige, so auch Martin Schirmer, ein Rauchverbot auch an der frischen Luft.