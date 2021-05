Tierschützer wollen am Samstagmittag in Heidelberg für die Schließung aller Schlachthäuser demonstrieren. Dazu ist ein Schweigemarsch geplant. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Corona-Regeln auf 150 begrenzt. Start ist in der Kurfürstenanlage mit einer kleinen Kundgebung, danach wollen sich die Tierschützer zum Schweigemarsch über die Ernst-Walz-Brücke bis zur Neckarwiese aufmachen. Die Demo in Heidelberg ist der Auftakt zu einer bundesweiten Kampagne, bis September sind praktisch jedes Wochenende in einer anderen Stadt Kundgebungen geplant. Die Veranstalter von der Organisation Animal Rights Watch fordern das Aus für jegliche Nutztierhaltung und die Schließung aller Schlachthöfe und Mastbetriebe. Ihre Überzeugung: Kein Mensch brauche Tierprodukte, das Leid der Tiere sei unnötig und ethisch nicht zu rechtfertigen.