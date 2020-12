Das Unternehmen HeidelbergCement stellt die Klinker-Produktion in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ein. Etwa 90 Stellen fallen weg. Die Geschäfte laufen unterdessen gut

Bis Ende 2022 sollen die Ofenanlagen im Zementwerk Leimen stillgelegt werden. Grund dafür ist nach Unternehmensangaben, dass die Rohstoff-Vorräte im Nußlocher Steinbruch zu Ende gehen. Dort wird der Kalkstein für das Leimener Zementwerk abgebaut. Außerdem sei die Ofenanlage in die Jahre gekommen, eine Sanierung koste einen zweistelligen Millionen-Betrag und rechne sich nicht.

Zementklinker aus der Produktion von Heidelberg Cement Pressestelle Pressestelle Heidelberg Cement

Drei Viertel der Stellen fallen weg

Deswegen werden rund drei Viertel der Beschäftigten in Leimen ihren Job verlieren. Derzeit arbeiten rund 120 Beschäftigte in dem Werk. Das Unternehmen bemühe sich aber, Ruhestands-Regelungen zu nutzen und konzerninterne Versetzungen anzubieten. Das Mahlwerk, in dem angelieferter Klinker zu Zement verarbeitet wird, soll laut Unternehmen bestehen bleiben. Dort sollen künftig rund 30 Menschen arbeiten.

Gute Geschäfte im dritten Quartal

Die Geschäfte bei HeidelbergCement laufen unterdessen deutlich besser, informiert der Konzern in seinem Quartalsbericht. Die Absatzmengen seien in einem schwierigen Umfeld weiterhin rückläufig. Trotzdem sei das Unternehmen sehr gut in das dritte Quartal gestartet, sagte Unternehmenschef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg. Das Ergebnis im Juli und August habe deutlich über den jeweiligen Vorjahresmonaten gelegen. Von Achten hatte Anfang Februar den Chefsessel von Bernd Scheifele übernommen.

Sparpgrogramm und stabile Preise

Zu der besseren Geschäftsentwicklung hätten vor allem das Sparprogramm und stabile Preise beigetragen. Um gut durch die Corona-Krise zu kommen, hatte HeidelbergCement bereits Ende Februar ein neues Sparprogramm aufgesetzt. Damit will das Unternehmen eine Milliarde Euro einsparen. Dazu beitragen sollen etwa geringere Personalaufwendungen, freiwillige Kürzungen der Management-Gehälter, die Beschränkung von Investitionen sowie geringere Steuerzahlungen.