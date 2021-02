per Mail teilen

In Heidelberg werden private Corona-Schnell-Tests auch im Februar von der Stadt bezuschusst. Nach eigenen Angaben übernimmt die Stadt die Hälfte der Kosten bis maximal 14.50 Euro. Die Tests werden in einem privaten Testzentrum in der Bahnstadt durchgeführt. Bislang haben rund 1.300 Menschen von dem Angebot Gebrauch gemacht.