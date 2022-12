Ausblick: Was in Heidelberg 2023 wichtig wird

Voller Kalender in Heidelberg: Im kommenden Jahr werden in der Stadt viele große Bauvorhaben fertiggestellt. Zum Beispiel: Das neue Konferenzzentrum im Stadtteil Bahnstadt.

Wie Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) am Montag bekannt gab, sind die Rohbau- und Fensterarbeiten des neuen Konferenzzentrums bereits beendet. Momentan werde dort die Gebäudetechnik installiert. Komplett fertig soll das Konferenzzentrum dann im Herbst 2023 sein.

Areal am Heidelberger Hauptbahnhof soll fertig werden

Erst gegen Ende 2023 soll das neue Stadt-Entrée auf dem Europaplatz fertig werden - also das Gelände südlich des Heidelberger Hauptbahnhofs. Dort entstehen unter anderem rund hundert Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von 8.000 Quadratmetern.

Bauarbeiten am Europlaplatz in Heidelberg (Bild von städtischer Webcam vom 12. Dezember 2022) Stadt Heidelberg

Am Neckarufer ist die Sanierung der Stadthalle noch in vollem Gange. Aber auch hier sei im kommenden Jahr das Ende der Arbeiten absehbar, so Würzner. Mitte 2023 sollen die Rohbauarbeiten im Gebäude abgeschlossen sein. Finanziert wird die Sanierung laut Stadt vor allem mit Geld des Mäzens und Unternehmers Wolfang Marguerre. Er stellte dafür über 43 Millionen Euro zur Verfügung. Die Summe decke die gesamten Sanierungskosten, so die Stadt.

Klimaschutz - Stadt Heidelberg will Fernwärme ausbauen

Die Stadt setzt sich eigenen Angaben zufolge für eine "Klimaneutralität 2040" ein. Dafür soll unter anderem die Fernwärme im Stadtgebiet ausgebaut werden. Zudem wollen Experten Standorte für eine Flusswärmepumpe sowie Geothermie (Erdwärme) in der Region festlegen.

Ein "Musterprojekt" der Energiewende sei, so die Stadt, der Energiespeicher der Stadtwerke - Eröffnung voraussichtlich im Sommer 2023. Mit Blick auf die Anpassung an den Klimawandel arbeite das Umweltamt weiter an der Umsetzung eines "Hitzeaktionsplans". Konkret: Flächen in hitzebelasteten Stadtteilen sollen entsiegelt und bepflanzt werden. Welche genau? Noch nicht entschieden.

Radverkehr und Öffentlicher Nahverkehr

Der 3,6 Kilometer lange Radweg auf der B37 zwischen Heidelberg-Schlierbach und Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis): Aus dem Provisorium soll wohl eine Dauereinrichtung werden, denn nach aktuellen Stand war die Bewertung des dortigen Verkehrsversuchs erfolgreich. Der Versuch endet im Mai 2023. Die endgültige Entscheidung dazu trifft dann der Gemeinderat.

Radweg (Symbolbild) SWR

Seit September 2022 bezuschusst die Stadt Heidelberg Jahrestickets des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). Seitdem seien bereits rund 13.800 Abos verkauft worden, so die Stadt, davon knapp 7.000 VRN-Tickets als neue Abonnements. Dieses Angebot gilt laut Stadt vorerst bis zum 31. August 2023. Im Frühjahr wird außerdem innerhalb des VRN das Jugendticket des Landes Baden-Württemberg eingeführt.

Kultur: Neue künstlerische Leitung der Heidelberger Literaturtage

Die Autorin und Publizistin Jagoda Marinic (Archivbild) IMAGO Eventpress

Die Heidelberger Literaturtage haben mit der Schriftstellerin und Publizistin Jagoda Marinić eine neue künstlerische Leiterin. Die 29. Literaturtage beginnen am 28. Juni und dauern bis 2. Juli 2023. Sie finden wie immer im Spiegelzelt auf dem Uniplatz statt.

Jahresauftaktversantsaltung: Heidelberger Vereine präsentieren sich

Erster wichtiger Termin im Heidelberger Jahreskalender: Das Jahresauftakt-Fest der Stadt am 15. Januar. Dabei sollen sich hauptsächlich die Heidelberger Vereine präsentieren – und zwar im Haus am Harbigweg im Stadtteil Kirchheim. Motto: "Vereine - Herzstück der Stadtgesellschaft".

Außerdem im Heidelberger Kalender für 2023: Schulsanierungsmaßnahmen (unter anderem an der Carl-Bosch-Schule), Jugendgemeinderatswahl (im Dezember), Veranstaltungen bis März 2023 der "Rainbow-City Heidelberg" gegen Queerfeindlichkeit sowie die Eröffnung des erweiterten Turnzentrums im Sportzentrum Süd im Stadtteil Kirchheim.