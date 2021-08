Seit fast 24 Jahren ist Michael Kessler Bürgermeister in Heddesheim, nun sei Schluss, so Kessler in einer Pressemitteilung. Am Donnerstag informierte er den Gemeinderat über seine Entscheidung. Zur Begründung nannte er sein Alter. Angesichts vieler anstehender Großprojekte sei es Zeit, die Verantwortung abzugeben und einen neuen Lebensabschnitt zu starten, so der 62-Jährige – auch wenn Herz und Bauch ihm rieten weiterzumachen. Erstmals wurde der parteilose Kessler im März 1998 zum Heddesheimer Bürgermeister gewählt. Kessler ist Vize-Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg und Kreisvorsitzender des Gemeindetages im Rhein-Neckar-Kreis. Auch sein Vater, Fritz Kessler, war bereits Heddesheimer Bürgermeister, von 1956 bis 1982.