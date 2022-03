Gemeinde wählt neuen Bürgermeister

In Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird am Sonntag über die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Michael Kessler entschieden. Kessler steht seit 24 Jahren an der Spitze der baden-württembergischen Gemeinde und tritt nicht mehr an. Rund 9.600 Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihr Votum an den Wahlurnen abzugeben. Sechs potentielle Nachfolger bewerben sich um das Amt als Rathauschef. Die Wahllokale sind zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Wegen der großen Bewerberzahl gilt es als eher unwahrscheinlich, dass es nach der Auszählung bereits einen Wahlsieger gibt. Dieser müsste mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Eine Neuwahl ist deshalb vorsorglich für Sonntag, den 10. April, anberaumt.