per Mail teilen

In Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) beginnen am Dienstag offiziell die Bauarbeiten für ein neues Nahwärmenetz im Sportzentrum. Rund fünf Millionen Euro fließen laut Bürgermeister Michael Kessler in dieses Projekt. Für die Energieversorgung aus der bereits vorhandenen Biogasanlage kommen gut 1, 6 Millionen Euro von der EU. Bisher verpuffte die Abwärme aus der Anlage. Künftig soll sie genutzt werden um Eisbahn, Hallenbad, Freibad und weitere Sportanlagen ganzjährig zu versorgen.