Achim Weitz wird neuer Bürgermeister in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis). Der bisherige Ordnungsamtsleiter in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gewann mit 52,19 Prozent der abgegebenen Stimmen. Rund 9.600 Heddesheimer Bürger und Bürgerinnen waren zur Wahl aufgerufen, beteiligt haben sich gut 50,22 Prozent. Der Heddesheimer SPD-Gemeinderat Daniel Gerstner kam auf 28,06 Prozent der Stimmen, gefolgt von Jens Römer von den Grünen mit 11,15 Prozent. Der ehemalige CDU-Fraktionschef Martin Kemmet erhielt 8,04 Prozent. Achim Weitz tritt am ersten Juni die Nachfolge von Michael Kessler an, der nach 24 Amtsjahren nicht mehr kandidierte.