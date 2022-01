Hector Krebsinstitut in Mannheim wird erweitert

Das Hector Krebsinstitut am Uniklinikum Mannheim wird erweitert. Durch eine millionenschwere Förderung können wichtige neue Trends in der Krebsforschung aufgegriffen werden.

Die Erweiterung des Instituts ist möglich, weil die Hector Stiftung II sie mit 78,5 Millionen unterstützt - über die kommenden zehn Jahre. Stifter und SAP-Mitbegründer Hans-Werner Hector habe sich nach dem vielversprechenden Start entschieden, die ursprünglich zugesagte Förderung deutlich aufzustocken.

„Die Forschung versteht zunehmend, wie komplex Krebserkrankungen sind. Darauf muss die Krebsmedizin reagieren und Krebsbehandlungen immer exakter an die individuellen Erkrankungen anpassen."

Das Hector Krebsinstitut wurde 2019 gegründet und ist eine Kooperation des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und des Universitätsklinikums Mannheim. Träger ist das DKFZ.

Zusammenarbeit von Krebsforschung und Medizin

Langfristiges Ziel sei es, in Mannheim eine international renommierte Einrichtung für die klinische Krebsforschung aufzubauen. Dabei sollen Innovationen und Studienangebote optimal mit der Krankenversorgung verzahnt werden.

SAP-Mitbegründer und Stifter Hans-Werner Hector war dem Festakt online zugeschaltet. SWR

Erkenntnisse aus der Forschung am DKFZ und der Medizinischen Fakultät in Mannheim sollen in innovative klinische Studien fließen. Die Zusammenarbeit von Krebsforschern und Medizinern werde gefördert, um wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in der Praxis nutzbar zu machen.

"Wir wollen Studien auf höchstem Niveau initiieren, von deren Ergebnissen Krebspatientinnen und -patienten weltweit profitieren können."

Feierstunde im DKFZ in Heidelberg

Die Erweiterung des Instituts wird am Donnerstag gefeiert. Am Festakt nehmen unter anderem Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) teil.