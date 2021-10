Kosten für Einjahreshaushalt 2022 sind beherrschbar

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat am Dienstag zusammen mit Bürgermeister Christian Specht (CDU) den Haushaltsplan der Stadt Mannheim vorgestellt. Aufgrund der Corona-Situation und schwer planbaren Ausgaben, sei der Plan dieses Mal ein Einjahreshaushalt. Die Situation sei nicht ausreichend klar, das sagte Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Etatrede deutlich. Deshalb müsse es eine offene Haushaltsplanung geben. Durch finanzielle Stützen durch Bund und Länder sei die Lage aber aktuell stabil. Im kommenden Jahr will die Stadt 166 Millionen Euro an Nettoinvestitionen aus eigener kommunaler Kraft ohne Neuverschuldung stemmen. Man friere deshalb Ausgaben auf hohem Niveau ein, so Kurz weiter. Der Mannheimer Oberbürgermeister nannte den Haushalt ambitioniert: Der Masterplan Mobilität, der Grünzug-Nordost, die Neurodung des GE-Geländes sind nur einige Großprojekte. Hinzu kommt beispielsweise die Sanierung des Mannheimer Nationaltheaters, als größtes Einzelprojekt. Ein großer Posten werde auch die Digitalisierung der Verwaltung und Schulen sein. Das finanzielle Risiko bewertete der Mannheimer Oberbürgermeister dennoch als beherrschbar. Bürgermeister Christian Specht sagte, die Liquidität der Stadt Mannheim sei für das kommende Jahr gegeben.