Landrat präsentiert Haushaltsplan-Entwurf des Neckar-Odenwald-Kreises

Erträge von rund 180 Millionen Euro - und Aufwendungen in nahezu der selben Höhe: Das sieht der Haushaltsplan des Neckar-Odenwald-Kreises für das kommende Jahr vor. Landrat Achim Brötel (CDU) hat das Zahlenwerk am Mittwoch dem Kreistag präsentiert. Jetzt sollen die zuständigen Ausschüsse die einzelnen Positionen beraten. Digitalisierung, Bildung und Gesundheit sind laut Haushaltsentwurf die drei großen Themen nicht nur des kommenden Jahres im Neckar-Odenwald-Kreis. Den größten Finanzbedarf hat traditionell der Sozialetat mit inzwischen fast 100 Millionen Euro. Daneben aber soll ein Schwerpunkt das Thema kreis-eigene Schulen sein - hier insbesondere der geplante Neubau des Osterburkener Ganztages-Gymnasiums (GTO) und die Digitalisierung auch der anderen kreis-eigenen Schulen. Für die Neckar-Odenwald-Kliniken soll 2022 gelten: Das Defizit darf 5,25 Millionen Euro nicht überschreiten, das Ergebnis muss also nochmal um fast eine halbe Million Euro besser ausfallen als bereits 2021.