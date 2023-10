Mannheimer OB Specht will Entwicklung der Innenstadt zur Chefsache machen

Geld für Straßen, Schulen, Kitas und die Entwicklung der Mannheimer Innenstadt. All das und mehr steht im Entwurf des Haushaltsplans 2024 von Oberbürgermeister Specht (CDU).

Die Stadt Mannheim soll 2024 Geld vor allem für die Sanierung von Straßen, für den Nahverkehr, für Schulen und Kindertagesstätten in die Hand nehmen. Das sieht der Entwurf des städtischen Haushalts 2024 vor, den Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht am Donnerstag in einer etwa eineinhalb-stündigen Rede im Gemeinderat vorgestellt hat. Der Etat hat demnach ein Volumen von 198,2 Millionen Euro.

Spechts Etat-Entwurf 2024: Straßen sanieren, Nahverkehr verbessern

Ins Zentrum seines Etat-Entwurfs stellte Specht die Verbesserung der Infrastruktur in der Stadt. Etliche Straßen und Wege sollen demnach saniert und der Nahverkehr verbessert werden. Ein Beispiel: Für die Bahnverbindung Mannheim-Heidelberg sollen zwei zusätzliche Gleise gebaut werden, möglichst noch "in diesem Jahrzehnt", heißt es im Etat-Entwurf-Text.

Kreuzung zwischen den Mannheimer Innenstadtquadraten E1 und E2. SWR

Chefsache: Entwicklung der Mannheimer Innenstadt

Specht legt zudem Wert auf eine Stärkung des Ehrenamts, auf eine Verbesserung der Kinderbetreuung und auf die Schaffung von Wohnraum. Die Entwicklung der Mannheimer Innenstadt erklärte Specht in seiner Etatrede zur Chefsache. Die City soll "Hauptschlagader des Handels bleiben", gleichzeitig aber auch grüner und verkehrsberuhigter werden.

Mehr Polizeipräsenz, Stadtbibliothek auf dem Prüfstand

Dem Etatentwurf zufolge soll die Stadt außerdem sauberer und sicherer werden. Es sollen mehr Polizisten in der Stadt präsent sein - im Rahmen einer neuen Sicherheitspartnerschaft mit dem Land. Der Neubau der Stadtbibliothek mit veranschlagten Kosten von über 80 Millionen Euro steht dagegen auf dem Prüfstand. Mit Blick auf das Uniklinikum erwartet die Stadt eine Geldspritze des Landes für dieses und das kommende Jahr von über 76 Millionen Euro. Auf die Stadt kommen dann im gleichen Zeitraum über 50 Millionen Euro an Unterstützung zu.

Keine Steuererhöhung, keine Neuverschuldung

Der Rathauschef betonte mit Blick auf das Haushaltsjahr 2024, dass den Bürgern und den Unternehmen keine Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer drohten. Zudem vermeide die Stadt eine Neuverschuldung.

"Wir stellen jetzt einen soliden Haushalt auf, der natürlich gewisse Risiken beinhaltet."

Zu den Risiken zählt Specht unter anderem den weiteren Verlauf des russischen Angriffsskriegs in der Ukraine mit möglichen Folgen für die hiesige Wirtschaft und Gesellschaft, außerdem Baukostensteigerungen, die Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer sowie der Sozialleistungen. "Wir zehren noch von den guten Jahren", sagte Specht am Donnerstag mit Blick auf die aktuellen städtischen Finanzen.

Mannheims Haushalt 2024: Wann fällt die Entscheidung?

Im November können die einzelnen Fraktionen ihre Etatvorschläge präsentieren. Die endgültige Abstimmung ist dann im Dezember vorgesehen. Specht gab am Donnerstag auch einen Ausblick auf die Finanzplanung bis 2027. Demnach will die Stadt im Jahr 2025 noch mehr Geld als im kommenden Jahr (198,2 Millionen Euro) investieren, nämlich 209 Millionen Euro. Das wäre der zweithöchste Etat Mannheims seit dem Jahr 2012. Am meisten Geld nahm die Stadt im Jahr 2022 in die Hand, damals waren es 253 Millionen Euro.

Erster Auftritt im Mannheimer Gemeinderat als Oberbürgermeister

Es war Spechts erster Auftritt in einer Sitzung des Mannheimer Gemeinderats in seiner Funktion als Rathauschef. Er war im Juli zum neuen Oberbürgermeister gewählt worden. Specht hatte Peter Kurz (SPD) abgelöst, der bei der OB-Wahl nicht mehr angetreten war. Zuvor war Specht viele Jahre lang Finanzdezernent der Stadt. Diesen Posten bekleidet seit Anfang Oktober Volker Proffen (CDU).