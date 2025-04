Hauseinsturz in Wiesloch - Anklage erhoben

In der Nacht zum 3. November 2022 löste sich zunächst ein Stein aus der Wand des Hauses, das zu der Zeit von einer fünfköpfigen Familie bewohnt wurde. Daraufhin verließen alle fluchtartig das Gebäude und sahen dann die seitliche Giebelwand komplett in sich zusammenfallen. Die Ursache: Zwei Jahre zuvor war das Nebengebäude abgerissen worden, das direkt an das Haus der Familie angrenzte. Dabei habe der Architekt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstoßen, so die Staatsanwaltschaft. Sie habe umfangreich ermittelt und auch ein Sachverständigengutachten erstellen lassen. Auch gegen drei Bauarbeiten, die an den Abrissarbeiten beteiligt waren, wurde Anklage erhoben. Sie hätten fahrlässig gehandelt und dadurch Menschenleben gefährdet.