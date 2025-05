In Mosbach und südlich davon wird es für Patienten zukünftig wohl schwerer, Hausärzte zu finden: Laut Kreisverwaltung sind über die Hälfte der Ärzte schon 60 Jahre oder älter.

Mosbach und der südliche Teil des NOK liegen damit deutlich über dem Landes- und auch dem Bundesdurchschnitt. Im Bundesdurchschnitt steuern rund 38 Prozent der Hausärzte auf das Rentenalter zu oder haben es sogar schon überschritten. in der Großregion Mosbach sind es demnach 56 Prozent. Von rund 45 Hausarztpraxen mit Kassenzulassung in diesem Bereich sind 13 derzeit nicht besetzt, diese Ärzte fehlen also schon heute. Etwas besser sieht es in Buchen und im nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis aus, dort ist rund ein Drittel der Hausärzte 60 Jahre alt oder älter, acht Kassensitze sind unbesetzt.

Auch Wirtschaft in der Region betroffen

Der Ärztemangel im ländlichen Neckar-Odenwald-Kreis betrifft dabei nicht nur die eigene Bevölkerung: Auch Unternehmen in der Region macht er zu schaffen. Dringend gesuchte Fachkräfte von auswärts seien umso schwerer zu gewinnen, wenn die ärztliche Versorgung vor Ort von potenziellen Bewerbern und deren Familien als nicht ausreichend empfunden wird.

Problem nicht neu in Baden-Württemberg

Die Kreisverwaltung hat das Thema schon lange auf der Agenda, denn der Trend zeichnet sich seit Jahren ab. Mit einem eigenen Mediziner-Netzwerk sollen neue Ärzte angeworben werden, sowohl erfahrene als auch junge Berufseinsteiger. Das Mediziner-Netzwerk bietet Kontakte und Erfahrungsaustausch, hilft bei Weiterbildungen und Niederlassungen und versucht insgesamt, interessierten Medizinern die Arbeit im Neckar-Odenwald-Kreis so schmackhaft wie möglich zu machen.

Hoffnung in Nachwuchsangebote

Auch ein Landarzt-Stipendium gibt es: Medizinstudierende aus der Region werden während ihres Studiums vom Kreis finanziell unterstützt, wenn sie große Teile der praktischen Ausbildung im Landkreis absolvieren – in der Hoffnung, dass sie sich später für eine dauerhafte Tätigkeit im Neckar-Odenwald-Kreis entscheiden.