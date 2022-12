per Mail teilen

In Billigheim-Sulzbach ist aus bislang ungeklärter Ursache die Wand einer Scheune eingestürzt. Für das angrenzende Wohnhaus besteht weiterhin Gefahr.

Am frühen Dienstagabend ist in Billigheim-Sulzbach (Neckar-Odenwald-Kreis) die Wand eines Gebäudes eingestürzt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Rund ein Drittel des Gebäudes sei demnach zerstört.

Ursache des Einsturzes ist bisher unklar

Bei dem Gebäude in der Hauptstraße handelt es sich demnach um ein Wohnhaus mit angrenzendem Scheunenbau. Eine Wand dieses Scheunenbaus ist aus bislang unbekannter Ursache eingestürzt.

Aktuell werden Sicherungsmaßnahmen durch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) durchgeführt. Zudem wurde ein Statiker hinzugezogen. Das Polizeirevier Mosbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Gebäude könnte komplett zusammenfallen

Das angrenzende Wohngebäude ist nach Angaben der Einsatzleitung evakuiert worden. Den Scheunenbau und das Wohnhaus überspannt ein gemeinsames Dach. Den Einsatzkräften zufolge besteht deshalb die Gefahr, dass das teilweise eingestürzte Gebäude komplett zusammenfallen und das Dach des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Deshalb werden das Gebäude und das Dach abgestützt.

Um den kompletten Einsturz des Wohngebäudes zu verhindern, stützen die Rettungskräfte in Billigheim das Gebäude und die Wand ab. SWR Friederike Kroitzsch

Derzeit wird das gesamte Dach des Gebäudes abgetragen, um Gewicht vom Gemäuer zu nehmen. Aller Voraussicht nach wird der Einsatz danach erstmal beendet. Einsturzgefahr besteht nach erster Einschätzung der Experten vor Ort nicht mehr.

Die Hauptstraße von Sulzbach ist laut Polizei weiterhin gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.