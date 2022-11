Wieslocher Haus ohne Wand vor Abriss - Eigentümer sollen zahlen

Das Haus in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis), dessen Wand eingestürzt war, muss abgerissen werden. Das steht nach Untersuchungen durch Statiker fest. Die Kosten sollen die Eigentümer tragen.

Die Stadt Wiesloch hat den Eigentümern des beschädigten Hauses eine Abrissverfügung zugestellt. Die türkische Familie hat demnach zwei Wochen Zeit, das Haus auf ihre Kosten abreißen zu lassen. Die Kosten betragen rund 65.000 Euro, sagte ihr Anwalt Rüdiger Klingmann dem SWR. Diese Zahl beruht auf der Abrissverfügung der Stadt. Über diese Verfügung hatte zunächst die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet.

Wieslocher Familie "finanziell mit Abriss überfordert"

Der Eigentümer sei mit den Kosten finanziell überfordert, so der Anwalt weiter. Er hoffe auf ein Entgegenkommen der Stadt. Der Zeitrahmen ist zudem eng. Innerhalb von zwei Wochen soll das einsturzgefährdete Haus in der Schwetzinger Straße abgerissen werden. Sollte das nicht geschehen, will die Stadt Wiesloch den Abriss selbst einleiten - auf Kosten der Eigentümer.

An diesem Haus in Wiesloch ist Anfang November eine Wand weggebrochen SWR

Wand an Wieslocher Haus war Anfang November eingestürzt

Die Wand des Hauses hatte sich am 2. November am frühen Morgen abgelöst. Die Bewohner retteten sich ins Freie, als sie nachts verdächtige Geräusche hörten. Wenig später fiel die Wand in sich zusammen. Die Hauswand war nach dem Abbruch des Nachbarhauses in der Schwetzinger Straße frei und ungeschützt gewesen.

Schadensersatz gefordert

Der Eigentümer will Schadenersatz in Höhe des Hauswerts geltend machen. Die Frage ist gegen wen. Die Stadt Wiesloch steht nicht im Mittelpunkt der Schuldfrage. Vielmehr geht es um ein Unternehmen aus Östringen (Kreis Karlsruhe), das zwischendurch Eigentümer des dann abgerissenen Nachbarhauses war. Die Haftpflicht könnte den Schaden regulieren.

Das Haus ohne Wand hat ein zweites Stützgerüst (links) bekommen. Zur Straße hin hält eine weitere Konstruktion (rechts) das Gebäude zusammen SWR

Neuer Eigentümer seit Juli

Das Östringer Unternehmen hatte den Abriss veranlasst. Daneben geht es aber auch um den heutigen Eigentümer, einem Mann aus Walldorf, dem das Haus seit Juli 2022 gehört.

Beweissicherung schon früh beantragt

Dabei hatte die Familie das Ganze schon mehr oder weniger kommen sehen. Der Anwalt hatte schon Anfang des Jahres 2022 ein Beweissicherungsverfahren beim Landgericht Heidelberg beantragt, weil sich Grundwasser auf dem Abrissgelände neben dem jetzt beschädigten Haus sammelte.

Gutachten im Januar

Das Verfahren verzögerte sich allerdings aus unterschiedlichen Gründen, der Gutachter war erst jetzt vor Ort. Sein Gutachten soll bis Anfang nächsten Jahres vorliegen. Dann wird möglicherweise auch die Frage beantwortet, wie die Familie aus dem beschädigten Haus zu einem möglichen Schadenersatz kommt.