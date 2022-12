Haus in Wiesloch wird für über 80.000 Euro abgerissen

Das einsturzgefährdete Einfamilienhaus in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) wird in diesen Tagen abgerissen. Eine Hauswand war im November aus bislang unbekannter Ursache eingebrochen.

Das Haus muss nach dem Einsturz einer Außenwand bis zum 22. Dezember soweit abgerissen und stabilisiert sein, dass es nicht mehr gefährlich ist, so die Stadt Wiesloch. Dann kann die betroffene Straße wieder freigegeben werden. Nach Angaben des Bauunternehmens belaufen sich die Abrisskosten auf über 80.000 Euro. Zuvor hatte ein Stadtsprecher dem SWR mitgeteilt, dass der Abriss rund 45.000 Euro kosten solle.

Hausbesitzer: "Die Existenz ist jetzt komplett weg"

Familie Dasdelen hat fast fünfzig Jahre in dem Haus in Wiesloch gewohnt. Der Kredit dafür sei noch nicht abbezahlt. Rund 40.000 Euro fehlen noch, sagt Hausbesitzer Hüseyin Dasdelen. Aus Sicherheitsgründen durfte die Familie ihr Haus nicht mehr betreten. Dadurch fehlt es gerade an allem. Die Existenz ist komplett weg, so Hüseyin Dasdelen weiter.

Ursache für Einsturz des Wieslocher Hauses weiter unklar

Bislang ist unklar, wie es zum Einsturz der Außenwand kommen konnte. Vor drei Jahren wurde das Haus auf dem Nachbargrundstück der Familie abgerissen. Dabei sei die Hauswand beschädigt worden, die im November eingestürzt war, sagt Hüseyin Dasdelen. Seit einem Jahr laufe das Verfahren gegen den Eigentümer des Nachbargrundstücks.

"Wir sind unverschuldet in die Sache reingegangen und die, die es verschuldet haben, von denen hörst du nichts. Jeder weigert sich, der schiebt die Schuld auf den und der auf den. Im Moment stehen wir im Ungewissen."

Familie Dasdelen beobachtet die Abrissmaßnahmen. SWR

Familie Dasdelen hofft auf Gutachten

Die Stadt Wiesloch will erst einmal in Vorleistung gehen und die Abrisskosten bezahlen, bis die Klage vor dem Landgericht Heidelberg entschieden ist. Im neuen Jahr wird das Gutachten erwartet. Davon erhofft sich die Familie Dasdelen Klarheit - auch zur Frage, was den Einsturz verursacht hat und wer letztendlich wirklich für die Abrisskosten aufkommen muss.