Hauptwallfahrtszeit beginnt

Am Sonntag beginnt die Hauptwallfahrtszeit in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis). Sie dauert vier Wochen lang und findet wegen Corona in deutlich reduzierter Form statt. Traditionell startet die Hauptwallfahrtzeit mit dem Hochamt und der feierlichen Öffnung des Blutschreins. Bis zum Abschluss am 27. Juni sind mehrere Gottesdienste angeboten. Teilnehmer müssen sich anmelden. Laut Kirchengemeinde Walldürn wurden wegen der Pandemie alle Prozessionen abgesagt. Der Blutschrein ist nur vorne geöffnet und darf nicht umgangen oder berührt werden. Traditionell kommen zehntausende Pilger nach Walldürn. Im vergangenen Jahr war das Großereignis wegen der Pandemie zum großen Teil ausgefallen. Viele Wallfahrtsangebote sollen wieder im Internet übertragen werden.